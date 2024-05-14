15日台股上市櫃公司第一季財報將全數發布，目前已有1,516家公司公告第一季獲利，統計以每股稅後純益（EPS）創新高有36家，EPS獲利第一高是緯穎（6669）EPS為26.92元，但若單看稅後純益創下單季歷史新高則高達60家，第一家為玉山金（2884）稅後純益62.50億元，年增3.4％，創單季新高。