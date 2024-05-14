嘉義亞洲無人機AI創新研發中心，是我國無人機研發、生產的重鎮，「第二屆國防應用無人機挑戰賽」這項全台指標性國防應用無人機賽事，即日起至113年8月15日止，展開報名，總獎金高達330萬元，將在該中心，分階段進行初賽和決賽，期盼透過挑戰賽，匯聚產業界、研發單位等專家，培育國防應用科技人才，創造國防無人機尖端技術的整合契機，以提升我國國防實力，推動自主國防產業發展。

主辦單位14日表示，「第二屆國防應用無人機挑戰賽」是由國家科學及技術委員會指導，國立成功大學王助系統工程研究中心主辦，亞洲無人機AI創新應用研發中心協辦，邀請大學研發團隊結合業界或法人，即日起至113年8月15日止報名與賽。

成大王助系統工程研究中心說，去年首屆挑戰賽，引起熱烈迴響，全國有超過50組專業團隊報名參賽，儼然成為全國無人機最重要的指標賽事，今年再度擴大辦理第二屆，除了賽事總獎金提高至330萬元外，賽事場域範圍及專業挑戰性，皆有所增加，期盼透過挑戰賽匯聚產業界、研發單位等專家，進一步從中培育國防應用科技人才，創造國防無人機尖端技術的整合契機，以提升我國國防實力，推動自主國防產業發展。

該中心表示，第二屆挑戰賽共分二階段，第一階段初賽將於113年10月份預定於嘉義亞洲創新無人機中心，進行指定任務飛行挑戰，並於113年11月公告第二階段入選名單；114年3月舉行第二階段決賽，入選隊伍需於30分鐘內在指定區域內，完成多目標偵蒐任務，預計遴選特優團隊乙組，可得獎金150萬元、優等團隊2組，各獲得獎金75萬元、佳作團隊3組，各獲得獎金10萬元。

主辦單位說，第二屆挑戰賽主題為「無GNSS環境執行多目標偵蒐」，挑戰技術包含「無GNSS自主導航」、「自主飛行與動態路徑規劃」及「機載目標物偵蒐、AI影像識別與定位」，主要是在模擬無人機受到干擾無法使用GNSS時，能於未知環境，進行自主飛行與偵蒐，並獲取目標的資訊，包含數量、位置等。