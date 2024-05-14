海關管理邊境，為強化查緝量能並肩通關安全，多利用X光檢查儀輔助檢查貨物檢查，是海關查緝不可或缺的重要工具。關務署今日表示，推行X光檢查儀判讀人員分級制，5年來查獲毒品件數成長1.5倍。

根據關務署統計，目前初級人員有368人、中級人員有591人、高級人員184人。而毒品案件數由2018年的355件增加到2023年的558件，成長超過1.5倍。

關務署表示，見習1個月後就可以考初級人員，滿1年之後就可以考中級人員、中級人員滿2年可以考高階人員，有參與可以獎勵。

根據統計，目前有109台小型X光檢測儀，檢查包含旅客行李、快遞貨物、郵包等)，每台配置2人以上檢測人員；另外大型X光檢測儀有11台，主要檢測貨櫃等，每台檢測人員則需要4到5人。

財政部表示，將持續辦理分級檢測、多元化教育訓練方式及不斷充實X光影像資料庫，積極培育X光影像判讀專業人才。