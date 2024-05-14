泰國一名45歲人妻，在2022年因發現老公外遇，竟在家中朝丈夫潑灑硫酸後，還拿出預藏的刀子瘋狂攻擊，導致老公受到嚴重傷害。而她犯案後就逃離現場進行逃亡，警方調查1年多，在今年2月對這名人妻發出通緝令，直到昨天13日才成功將她逮捕。

女嫌因不滿丈夫外遇，竟持硫酸潑丈夫，還持刀砍殺，導致其重傷。（圖／翻攝自thethaiger）

根據泰國媒體《第三頻道》報導，45歲女嫌Somjit Subsir於2022年8月13日發現丈夫外遇，兩人隨後在曼谷的住處發生激烈爭執，她一氣之下，便將自己混和的硫酸潑灑在老公的身上。

被害男子隨即痛苦掙扎，立即跑到浴室清洗。怎知這名戰鬥人妻不肯放過他，立刻追上去，並拿出預藏的刀子，瘋狂往丈夫的臉部與身上進行補刀。Somjit則在行兇後逃亡。

被害男子隨後被送往醫院急救，當時醫師表示，男子的傷勢嚴重，如果再晚一點送醫，恐怕性命不保。

警方經過許久的調查，於今年2月16日對該名婦人依謀殺未遂嫌疑發出通緝令，並在昨天13日順利於北碧府的一間便利商店前，將身穿紅色旗袍的女嫌逮捕。Somjit被指控蓄意謀殺未遂，不過她堅決否認所有指控，警方將她逮捕後，仍在持續進行訊問。