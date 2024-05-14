根據中小信保數據，去年3月以來信保基金就一路衝高，今年2月即使有春節假期，仍站穩千億之上，至4月止已連續14個月未跌破千億大關，前四月在專案融資持續下，基本已站穩千億新常態，隨政策持續加持，中小企業專案融資持續夯。

近年信保融資金額創高，主要是兩大貸款維持，一是經濟部疫後振興專案延續到2025年，每月融資餘額都有500億元基本盤；其次還有「低碳智慧納管貸款」，使整體融資餘額維持不墜。

另一方面，中小信保因應4月地震災情，且至今仍餘震不斷，包括受災企業、個人戶，時推出四大貸款協助企業主，各項專案貸款推升融資餘額成長，而5月還有報稅等資金需求，整體市場融資需求應是有增無減。

銀行主管表示，國銀都很積極配合辦理政策性貸款，且關鍵是中小企業放款也相對有利可圖，大型企業放款利率偏低，銀行今年第一季持續鎖定中小企業融資。根據金管會統計，今年國銀對中小企業放款目標將飛越4,000億元，將推升整體信保融資餘額。

信保去年合計協助取得融資金額達1兆7,159.69億元，刷史上新高水準，但前四月信保融資仍成長近2成64，若每月維持既定規模，今年信保目標數1兆3,790億元應可穩健達標，甚至挑戰去年規模。

觀察4月信保基金統計區分的20大行業別，承保融資金額仍以批發及零售業最高，占比升至46.89％，其次是製造業略降為30.07％，第三為營造業增為13.15％；至於區域別占比，新北市17.46％維持第一，第二為台北市的16.77％，第三為高雄市15.43％，第四至第六位的台中市、桃園市、台南市，各為13.42％、10.84％、7.52％，六都外最高為彰化縣4.58％。