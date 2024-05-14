台9線蘇花公路159.4K大清水明隧道上月受強震影響，隧道頂版遭坍方落石毀損，14日中午進行切除工程時，火星不慎引燃緩衝廢輪胎，強勁風勢促使大火猛烈延燒，火勢直至傍晚6時許才獲得控制。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台9線蘇花公路159.4K大清水明隧道上方今天上午11時許發生火災，雙向交通受阻，經積極灌救後，晚間6時30分許控制火勢，現場大批車輛從白天等到天黑，終於等到恢復通行。（摘自公路局即時影像／羅亦晽花蓮傳真）

台9線蘇花公路159.4K大清水明隧道上方今天上午11時許發生火災，雙向交通受阻，經積極灌救後，晚間6時30分許控制火勢，現場大批車輛從白天等到天黑，終於等到恢復通行。（摘自公路局即時影像／羅亦晽花蓮傳真）

台9線蘇花公路159.4K大清水明隧道上月受強震影響，隧道頂版遭坍方落石毀損，14日中午進行切除工程時，火星不慎引燃緩衝廢輪胎，強勁風勢促使大火猛烈延燒，截至傍晚5時仍無法完全撲滅，經直升機協助投水灌救，火勢才獲得控制，管制路段晚間6時45分將採雙向輪流放行。

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道今天上午約11時傳出火警，疑因施工單位在明隧道上方施作頂版鋼筋切除時，噴出的火星不慎引燃廢輪胎起火。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長温宗豪指出，消防局獲報後趕緊加派新秀、美崙、和仁、和平、花蓮、北埔分隊與特搜大隊等人力到現場灌救，因火災地點是明隧道上方，接近不易，現場又有許多防護輪胎燃燒，除調度縣內的泡沫車搶救，也採南北2側以泡沫方式滅火，但下層輪胎過多，撲滅時間時間難估算。

由於大清水明隧道上方有許多防護緩衝輪胎，起火燃燒後黑色濃煙直串天際，消防人員也戴上防毒面具防護灑水灌救，眼見傍晚5時許仍無法全面撲熄，協請空勤總隊出動直升機投水灌救，火勢才獲得控制。

由於上月強震震垮蘇花公路下清水橋，目前採鋼便橋通行，並在和仁至崇德路段設管制站，每天開放3時段通行，分別為上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間實施預警封閉管制，但今天大清水隧道上方火勢持續延燒，大批車龍只能無奈卡在管制站前等待放行。

公路局指出，消防單位至傍晚6時30分控制火勢後，和仁至崇德管制路段今天放行時間延至6時45分開放，採南北輪放，請用路人配合管制人員通行。

大清水明隧道去年初遭邊坡土石壓垮，去年底修復搶通，今年4月又遇上地震坍方落石，造成頂版破損，沒想到今天上方又發生輪胎起火燃燒意外，該路段可說是命運多舛。