好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的寶貝女兒舒莉（Suri），因亮麗外型從小就備受關注，上月迎來18歲生日的她，正式成為自由的小大人，而成年的舒莉近來也接下舞台劇的演出，卻有網友發現，她在演出名單上的名字竟不見「克魯斯」的姓氏，引起外界猜疑。

據了解，18歲的舒莉與母親從洛杉磯搬到紐約，也選擇就讀當地的大學攻讀時尚科系，不過有媒體指出，舒莉在紐約接下舞台劇《Head Over Heels》的演出時，演員名單上的名字卻改成舒莉諾艾爾（Suri Noelle），而諾艾爾就是母親的中間名，引發外界討論。

對此，有人認為舒莉並非真正改名，只是用「舒莉諾艾爾」當作藝名，也有人認為她是想擺脫12年未見的父親，但不管何種解釋，都意味著舒莉未來在演藝圈闖盪時，可能都不想帶著父親的光環，切斷與父親的連結。

Suri Cruise makes bold move to distance herself from dad Tom Cruise as Katie Holmes shows support https://t.co/HzWiOFMBC7 — HELLO! (@hellomag) May 9, 2024

事實上，湯姆克魯斯與凱蒂荷姆斯2012年離婚，當時舒莉年僅6歲，之後的12年父女也未再見面，而兩人的關係只剩下每月支付40萬美金（約1200萬元台幣）的生活費，但如今舒莉已18歲，阿湯哥就不需再盡扶養義務，代表凱蒂有望復出螢光幕，或是舒莉需要自己賺取生活費。