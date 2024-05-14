經典美國影集《慾望城市》主演莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）憑藉在劇中飾演「凱莉」一角爆紅，第一季影集播出時間，距今已過去26年，該系列依舊歷久不衰，除了推出電影之外，更在2021年推出續作。近日主演莎拉現身紐約街頭畫面曝光，穿著少女系春裝，臉上佈滿皺紋，讓不少人嘲諷是「老少女」。

近日莎拉被直擊現身在紐約街頭，在趕拍《慾望城市：華麗下半場》第三季，可以看到她穿著一套薄荷綠襯衫搭配粉色蓬蓬裙，粉嫩打扮宛如少女一樣，還不時在街頭轉圈圈，做出誇張表情。造型曝光後，掀起兩派人馬爭論，有人認為做自己最重要，誇讚：「我覺得應該多一點這種！就是花俏愛穿啥穿啥。等老年女性朋友群都超短裙、小吊帶隨便穿的時候，就是我喜歡的世界」。

拉潔西卡派克粉嫩少女遭網友批評。(圖／達志)

不過還是有一大票網友直言：「年紀大了確實不太適合穿蓬蓬裙了，儘管我是那麼愛她的穿搭...」、「圖一這套衣服真是，服飾還是要結合自身的年紀吧」、「太可怕了」、「真的老了穿這種顏色不太合適了」、「啊？為啥還穿成這樣」、「這套衣服真是，服飾還是要結合自身的年紀吧」、「就不能正常的老去嗎」、「老了衣品優雅一點不好？真的不適合再花花綠綠了」、「造型比以前差了好多了倒退了的感覺」、「為啥跟自己過不去呢」、「這麼老了，還拍慾望城市」、「就不能正常的老去嗎」。