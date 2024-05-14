大立高營運長洪秀惠14日表示，大立高的合成樹脂，以越南為主力市場，多數做為傢俱塗料，而越南的傢俱製造商主要以美國為出口地，因新冠疫情的衝擊，在運費大增的情況之下，生意轉淡，導致大立高過去2年營運產生虧損。

大立高2023年和2022年，因營收衰退，連續2年，每股稅後純損分別是0.18元、和0.17元，今年第一季首度轉盈，每股稅後純益0.47元。

洪秀惠指出，大立高今年第一季由虧轉盈，除了越南合成樹脂銷售回升，轉投資的業外收入，也有貢獻。

她說，大立高本業除了繼續推動合成樹脂的營收，研成10年才成功的PEDOT·PSS導電高分子奈米複合材料，可望成為未來的營收重要引擎。

洪秀惠表示，導電高分子奈米複合材料因為具有抗靜電的特性，未來可應用在功能服飾的生產，因此，紡織廠與運動品牌商，將是未來的主力客戶，同時，由於導電高分子奈米複合材料也可應用於被動元件，因此，電腦、手機等電子產品製造商，也是未來爭取的營收主力。