綽號「小北」的黃男與某角頭有金錢糾紛，2021年大年初二找廖、王男等多人攜刀，到角頭的賭場招待所談判，雙方談判破裂，小弟多人見黃暗號手勢，蜂擁而上狂砍角頭共21刀，經送醫不治慘死。二審依殺人罪判廖、王及陳徒刑14年10月不等，台中高分院更一審今天改判廖及王各10年6月不等，另以證據不足，逆轉判陳無罪，仍可上訴。

中市2021年2月13日大年初二當天發生一起凶狠殺人案，黃與角頭有金錢糾紛，找來廖姓司機、王姓友人等人，相約到角頭位於南屯區益豐路的賭場招待所談判，陳男接獲黃通知，找3人支援；廖、王則各攜帶菜刀，聚集10多人，前往賭場會合。

黃與多人進賭場招待所與對方談判，雙方談判破裂，黃以朝角頭做彈菸蒂動作為暗號，廖、王等人持刀護黃，許男等4人各持刀朝角頭砍刺共21刀，角頭傷勢嚴重，送醫不治，致命傷為右前胸壁慘遭刺傷。案發後，黃潛逃，遭檢方通緝。

一審依共同殺人罪各判廖、王徒刑14年6月，陳徒刑13年6月；二審各改判14年8月、14年10月及13年10月，並各宣告褫奪公權10年。

經最高法院撤銷二審判決，發回更審。台中高分院更一審今天宣判，審酌黃與共犯共出資1300萬元，與被害人家屬達成和解，撤回刑事告訴，撤銷第一審判決，改判廖、王各10年6月、10年7月，均褫奪公權8年；陳部分，因無證據足以證明他攜帶凶器攻擊被害人，而改判無罪，3人仍可上訴。。

至於許男、陳男、劉男及林男犯共同殺人罪部分，二審各判刑13年、13年6月、16年及16年6月，經最高法院駁回確定。