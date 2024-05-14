據《路透》引述4位知情人士報導稱，美國和台灣海軍今年4月份悄悄在西太平洋舉行聯合軍演，但雙方皆未對外宣布相關消息，這顯示台海軍事威脅逐步升高之際，美台持續低調地加強軍事合作。

報導說，近年來隨著中共幾乎天天入侵台灣防空識別區以及共軍持續在台灣周邊軍演，華盛頓和台北一直在擴大軍事合作。而由於中國大陸的反對，美國和台灣的軍事接觸，包括訪問和演習，都保持低調，而且不會得到官方確認。

報導指出，由於事涉敏感，消息人士拒絕透露姓名。他們指出，這場演習4月份在西太平洋舉行，但並未公開。

其中一位消息人士表示，演習項目涉及「多項軍事資產」。另一位消息人士則說，這些並非正式存在的演習，被稱為「意外的海上相遇」，並指出雙方達成默契，都聲稱演習只是巧合相遇的結果。

消息人士說，參與這次「不期而遇」的雙方艦隊大約共計有6艘海軍艦艇，包括護衛艦、補給艦和支援艦，在這場為期數天的演習中，目標為演練通訊、加油和補給等基本行動。

第3位消息人士指出，儘管雙方海軍的「不期而遇」主要涉及基本演習，但此類演習對於確保彼此在緊急情況下能共同行動至關重要。雙方海軍還進行了各種戰術操演，包括搜索水下目標。

台灣的中華民國海軍在給《路透》的一份聲明中表示，為了處理海上意外情況並盡量減少彼此之間的「干擾」，台灣的海軍「按照美國推行的『海上意外相遇規則』(Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES)配合行事」。

聲明中說，「海軍經常與其他國家的船隻接觸，並根據需要進行相遇演習」。聲明中並未做進一步的詳細說明。

美國五角大廈拒絕就路透社的報導發表評論，中國國防部則未立即回應置評的要求。