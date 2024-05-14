路易莎經營績效成長的主要原因來自校園大量展店，過去一年開了30間，包括校園內11間，校園旁19間，以及去年積極拓展超越精品門市，超過40間。
受惠展店效益 路易莎咖啡第一季EPS 1.5元
路易莎咖啡(2758)受惠展店效益，第一季營收5.71億、年增2.7％，稅後純益3,068.1萬元，年增10.33％，每股稅後純益1.5元。展望後市，路易莎持續以每年至少開出15間直營門市為展店，同時發展軌道經濟門市，與高鐵、北捷、高捷等，積極拓展合作門市中，以維持營運成長動能。
路易莎咖啡(2758)受惠展店效益，第一季營收5.71億、年增2.7％，稅後純益3,068.1萬元，年增10.33％，每股稅後純益1.5元。展望後市，路易莎持續以每年至少開出15間直營門市為展店，同時發展軌道經濟門市，與高鐵、北捷、高捷等，積極拓展合作門市中，以維持營運成長動能。
路易莎經營績效成長的主要原因來自校園大量展店，過去一年開了30間，包括校園內11間，校園旁19間，以及去年積極拓展超越精品門市，超過40間。
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