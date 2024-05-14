路易莎經營績效成長的主要原因來自校園大量展店，過去一年開了30間，包括校園內11間，校園旁19間，以及去年積極拓展超越精品門市，超過40間。

六角首季EPS 1.23元 下半年續拓點展店、品牌再造
豆府Q1營收8.6億創單季新高 EPS 3.90元
王品Q1合併營收逾56億史上次高、EPS 3.77元
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