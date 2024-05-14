傳出蔡英文總統將在本周特赦或減刑前總統陳水扁，法務部強調，縱使扁獲特赦，扁家被瑞士凍結的不法所得，法務部仍持續與瑞士司法互助，將依法追討。依據北檢資料顯示，已執行扁家不法所得6.95億、罰金4.5億，合計國庫進帳11億4500多萬，創下檢察機關執行金額的紀錄，扁家堪稱是「史上最貪」的政治家族。

依據法務部及前最高檢察署特偵組統計，扁涉龍潭購地收賄案、陳敏薰買官收賄案、龍潭購地洗錢案及二次金改之元大併復華案等4案判決有罪確定。總計扁案全部被告應繳罰金及犯罪所得共約11億4502萬9387.94元。

據台北地檢署統計，經前特偵組要求扁子陳致中匯回瑞士的「海角7億」及查扣其他資產執行，多年來已陸續執行扁家即扁珍夫婦及兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人不法所得6.95億元，罰金4.5億元，合計11億4500多萬元。

其中執行扁個人的犯罪所得為2.97億、罰金2.5億，扁個人部分已執行5.47億。

檢方已執行扁家11億4500多萬元，金額似乎超過當年特偵組估算，據了解，法務部官員研判，有可能是美金匯率的關係，所以實際沒收金額比當年特偵組確定的還多。

據了解，目前扁家被瑞士凍結的資產約10億元，其中包括扁珍涉嫌收受國泰金蔡家3億元部分，北檢仍透過法務部與瑞士進行司法互助追討。

對於扁若獲特赦，扁家在海外的龐大不法資產會如何處理？法務部說，瑞士仍凍結扁家海外資產，法務部隨時掌握進度，瑞士方面在等我國法院對扁案判決確定，就會啟動後續的發還程序。

法務部認為，特赦是免除刑之執行，情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效，但縱使扁獲特赦，法務部會依照《刑法》沒收新制規定，繼續追討不法所得。

法務部強調，沒收新制是依聯合國反貪腐公約規範及參照先進國家立法例，引進「非以定罪為基礎」之犯罪所得沒收，實現司法正義。