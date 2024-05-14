南僑在泰國新廠產能挹注、冰品事業營收挹注、大陸油脂獲利增長挹注下，首季獲利呈現1.7倍成長，南僑泰國廠二期新廠預計下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，更成為明年成長動能。
此外，至於轉投資皇家可口主要生產冰品為主，急凍熟麵也歸至皇家可口，由於急凍熟麵市場需求大，目前僅2條生產線，預計增加第三條線，但因為廠房空間有限，決定將中壢廠的米飯生產線遷到泰國去，用以新增建急凍熟麵，預計明年投入生產。
南僑（1702）14日董事會通過第一季財報，首季合併營收55.86億，較去年同期增長5.99％，獲利達3.61億元，較去年同期成長171％， EPS 1.45元大幅優於去年同期。
南僑在泰國新廠產能挹注、冰品事業營收挹注、大陸油脂獲利增長挹注下，首季獲利呈現1.7倍成長，南僑泰國廠二期新廠預計下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，更成為明年成長動能。
此外，至於轉投資皇家可口主要生產冰品為主，急凍熟麵也歸至皇家可口，由於急凍熟麵市場需求大，目前僅2條生產線，預計增加第三條線，但因為廠房空間有限，決定將中壢廠的米飯生產線遷到泰國去，用以新增建急凍熟麵，預計明年投入生產。
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