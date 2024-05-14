三陽說明，今年首季獲利續增，主要受惠於本業穩定成長，業外部分則無其他重大處分與交易發生。

二輪事業部分，受惠於高階機種及平價機種雙重熱銷，本季度市占率台灣銷售達6萬7395輛，市占率繼續保持冠軍，達42.9％。

四輪事業方面，旗下南陽實業在代理Hyundai現代銷售表現持續成長，第一季銷量6401輛，年增24.4％，亦同樣挹注三陽業績。