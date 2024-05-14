37歲蘇姓女子12日入住新北市中和區某汽車旅館，疑因生活壓力過大，今（14）日上午，蘇女飲酒後還拉K，再用房間內的枕頭悶死9歲女兒及6歲兒子。警方將蘇女帶回警局偵訊。據了解，2姊弟就讀同一間小學和幼兒園，校長指出，姊姊很有繪畫天分，弟弟在學校也很乖，校內老師聽到消息後都很悲傷難過。

警方指出，今上午9時30分，蘇女感覺生活壓力過大，飲酒及吸食K他命後，一時情緒失控，殺害2名幼童。蘇女友人前來探視時，發現2名幼童氣絕身亡多時，與蘇發生爭吵，汽旅員工聽到吵架聲，立即報警。警方已調閱監視器，釐清蘇女入住至案發期間，是否有無他人進入現場。

據了解，蘇女為單親媽媽，在百貨公司擔任櫃姐，獨自扶養2名兒女，但姊弟倆的生父不是同一人。12日母親節當晚11時左右，蘇帶著兒女搭計程車進入汽旅，辦理入住，13日蘇的徐姓女性友人得知，帶著餐點，前來探望。

今14日上午，徐女再到汽旅送餐時，驚見卻蘇竟悶殺自己的2名兒女，她的身旁還放有K他命及空啤酒罐，2人爆發爭吵。據悉，蘇的兒女就讀中和區某國小及幼兒園，13日蘇女以要到南部2天，向校方請了2天事假，並完成請假程序。

據《ETtoday新聞雲》報導，學校的校長指出，姊姊在學校表現很好，在班上人緣也不錯，雖沒有擔任幹部，但很有繪畫天份，也很喜歡畫畫，只有有活動的話，老師都會幫她推薦，弟弟在學校也很乖。

教育局指出，該案學生家庭為校方通報脆弱家庭，因該家庭為經濟弱勢，學校通報關懷並協助就讀國小的姐姐申請學費減免、早午餐、教科書補助、安得烈慈善協會食物箱等，就讀幼兒園弟弟免學費；教育局第一時間請輔諮中心立即採取輔導措施，共同協助學校進行處理。學校已完成相關通報作業，校內同步啟動校園安心輔導作業，並安排學校社工師提供家庭協助，以穩定全校師生優先。

社會局在學校通報為脆弱家庭後，即啟動關懷機制，並連結民間單位，共同提供經濟支持及物資協助、定期訪視確認照顧狀況及照顧負荷，最近一次面談為5月8日，且社會局與學校均有密切聯繫關心此案。此家庭沒有兒虐通報，2名未成年兒少在社工與學校關懷後皆穩定就學。

社會局呼籲，家長應尊重兒少為獨立的個體，勿因任何壓力剝奪兒少生存權，若遭遇困難可就近前往社福中心尋求協助。

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