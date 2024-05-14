為了對付新一代的威脅，挪威將與德國一起開發新的超音速打擊飛彈(Super Sonic Strike Missile)，簡稱3SM，可能以北歐神話中的魔劍提爾芬 (Tyrfing)為名。

防衛部落格(Defense Blog)報導，3SM飛彈是挪威康斯伯格(Kongsberg)、德國代傲防務公司(Diehl Defence)，以及歐洲飛彈集團MBDA德國分公司(MBDA Deutschland)共同開發，由於挪威在反艦飛彈有豐富的經驗，所以是康斯伯格擔任主要研發領導，再借用相關各方的集體專業知識加以整合。團隊認為，3SM飛彈，將是一種「重新定義遠程打擊能力」的尖端武器系統。

康斯伯格防務總裁艾瑞克‧萊(Eirik Lie)對團隊的能力充滿信心，並強調合作的重要性。 MBDA 德國分部總經理高特查德( Thomas Gottschild) 強調了防區外武器在現代國防戰略的重要性，表示3SM 是增強歐洲各國安全，都是相當重要的武器。。

3SM飛彈的概念圖顯示，這是一種機首進氣型衝壓引擎式飛彈，比側邊進氣式具有更好的低阻力與低雷達截面，也就能達到更快的速度，並減少被攔截的機率。

這是歐洲共同防務的重要里程碑，是歐洲國家在威脅不斷變化的時代，提出創新和集體安全的承諾。