通車已經18年的永寧捷運站，附近即為國道3號土城交流道，加上明年捷運三鶯線也要完工，將是雙北、桃園重要交通據點，針對永寧轉運站議題，國民黨新北市議員江怡臻今（14）日在議會質詢進度，交通局長鍾鳴時表示，預計最快年底可以發包。

江怡臻指出，永寧捷運站附近為道3號土城交流道，公車路線高達66條，尖峰時段每小時達到近6400通勤人次，因此使周邊的中央路三段及承天路承受相當大的交通負荷，因此在2021年就建議市府，運用永寧捷運站2號出口用地，設置公車轉運站。

鍾鳴時表示，該計畫已與台北、桃園達成初步共識，目前進入工程細部設計，預計最快年底可以發包，可望紓緩土城永寧地區交通，讓往來三峽、樹林、鶯歌、土城及板橋的市區公車，以及桃園、新北、臺北間的城際運輸更為便利舒適。

江怡臻說，現在北北桃達成共識，相信當地居民與通勤族都很開心，不過她也提醒，由於土地仍屬於台北市政府，希望新北能夠朝向無償租用的方向來洽談；至於轉運站形式，鍾鳴時說明，以簡易轉運站為設計原則，不包括商業設施，未來轉乘捷運、公車和計程車都更方便安全，也不會干擾地區交通，捷運局長李政安指出，這塊用地將依照相關法令，作為轉運站用途。