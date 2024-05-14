林鄉顏厝寮慈惠堂附近的農路2年內發生2起死亡車禍，造成4人送醫不治、3人輕重傷，縣長張麗善要求警方善加檢討原因，北港分局規畫肇事路段周邊道路連續3天交通大執法。

該農路2021年8月間才發生1名單親媽媽開休旅車載著3個兒子欲前往斗六市參加活動，卻在該路口與一輛自小客車擦撞，車輛翻覆導致車上2名兒子摔出車外傷重不治，單親媽媽與另一個兒子重傷。

13日上午9時多又發生王姓騎士騎普重機車與51歲蔡姓男子駕駛自小客車因雙方未於無號誌路口減速慢行及依規定讓車擦撞，70多歲騎乘機車的王姓夫妻均送醫院急救不治。

北港分局分局長張澤銘14日與地方人士會勘，將在該路口增設閃光號誌、增設路口網狀線、產業道路東西向樹木向後挪移、跳動路面增加厚度。

北港分局已規畫肇事路段周邊道路連續3天A1事故防制並增排交通稽查勤務，加強取締路口未停讓、未帶安全帽、超速、無照駕駛等違規，強化重大交通違規取締作為。

針對易交通違法規熱時及熱點，亦加強精準執法，以防制交通事故發生；持續加強交通宣導，包括LED跑馬燈、分局臉書、治安座談會、長青食堂、社區活動場所及社區廣播等。