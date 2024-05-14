蔡宏圖在營業報告中表示，去年主要經濟體緊縮貨幣政策效應發酵，國際地緣政治風險持續，全球經濟成長動能趨緩，國泰金在全體同仁努力下，合併稅後盈餘515.1億元，每股盈餘3.24元，子公司國泰世華銀行、國泰投信獲利續創歷史新高。

蔡宏圖指出，去年各子公司核心業務動能穩健，面對金融市場快速變化與波動，國泰人壽調整投資配置，強化資產負債管理，持續價值導向商品策略，創新商品結合服務與科技，健康及意外險新契約保費收入雙位數成長，整體保費收入穩居壽險業龍頭。國泰世華銀行穩中求進的授信策略，維持良好資產品質與放款成長，財富管理業務堅持穩健的投資策略守護客戶資產，提高金融 產品創新能力，管理資產規模及客戶人數持續成長，核心業務收入上升，帶動合併稅後盈餘再創歷史新高。

國泰產險質量並重開發市場、拓展組織規模，全年簽單保費雙位數成長，市占率為業界第二大；國泰證券數位經營有成，台股經紀市占率再創歷史新高，複委託業務穩居市場龍頭，近兩年ROE 表現位居前十大券商第一；國泰投信打造多元創新產品，深獲投資人認同，資產管理規模台灣第一，達1.6 兆元，年增逾3成。

蔡宏圖在營業報告書中也揭露四大經營策略。第一是深耕海外市場經營，國泰金在大中華地區國泰世華銀行大陸子行穩健發展，持續開發綠色金融等特色化產品；陸家嘴國泰人壽保費收入年成長55％；大陸國泰產險持續強化互聯網業務，以科技賦能保險創新。

在東南亞，國泰世華銀行透過東協九國緊密的區域網絡與數位化平台，協助客戶因應供應鏈移轉與數位轉型之挑戰，如胡志明市分 行率先與亞洲開發銀行合作再生能源融資案、柬埔寨子行運用數位工具拓展客群；新加坡私人銀行業務動能強勁；越南國泰人壽專職業務部隊持續穩健成長；越南國泰產險加速數位轉型，拓展業務規模。

第二，朝「以金融為核心的科技公司」目標邁進。國泰金致力數位轉型，各子公司數位平台陸續推出，集團數位用戶超過 860 萬人，深耕AI大數據發展與治理，優化上雲策略、 落實雲端治理。

國泰人壽重視客戶數位體驗，持續優化國泰人壽 App 並透過 「Fitback 健康吧」關注、提升客戶健康，透過數據和科技，打造橫 跨業務員、客服、服務中心、核保與理賠等平台，升級員工體驗與效率。國泰世華銀行數位品牌 CUBE 以「一卡、一戶、一 App」策 略，提供「簡單、好用、美感」的客戶體驗，數位用戶超過700萬人。

國泰產險線上無斷點個人化服務，線上線下相互搭配，推出智能商險平台及一站式理賠智能助手 Smart Claim等。國泰證券領先業界開辦具證券性質虛擬通貨業務，提供企業新型態募資管道。 國泰投信攜手異業開拓電支基金投資業務，異業客戶可申購國泰投信基金。國泰金控持續透過數位、數據、技術與「What if We Could」 精神推動數位轉型，朝「以金融為核心的科技公司」目標邁進。

第三，持續接軌國際趨勢，精進集團公司治理。 國泰金持續強化公司治理機制，去年成效包括增加一席女性董事，提升董事會性別及專業多元性；董事會下增設風險管理委員會，強化董事會監督能力；明訂董事企業永續培訓機制； 重新梳理獨董信箱流程，優化與利害關係人溝通機制等，被納入「台灣證券交易所公司治理 100 指數」成分股，名列公司治理標竿企業。

今年，國泰金將持續遵循上市櫃公司永續發展行動方案，參考國際公司治理發展趨勢，精進公司治理作為，以利在快速變遷的 營環境下踐行國際公司治理最佳實務，以確保公司永續發展。

第四，積極落實企業永續，推動零碳轉型。國泰金以「氣候、健康、培力」三大永續主軸開展策略藍圖，聚焦永續長期發展目標與作為廣獲國內外肯定，連續6年入選道瓊 永續指數世界指數成分股、連續9年入選新興市場指數成分股，為保險業入選時間最長之台灣金融業者。

展望今年，蔡宏圖表示，通膨壓力緩和，主要央行升息潮可能告一段落， 新興科技應用商機持續擴展，可望對經濟帶來正面助益，但各國貨幣政策及地緣政治衝突，仍對金融市場增添變數。國泰金將持續透過科技創新及企業永續，發揮多元金融職能，朝「亞太地區最佳金融機構」願景邁進。