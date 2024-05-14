長榮海運(2603)14日董事會通過今年第一季財務報告，第一季合併營收886.39億元，年增32.64％，稅後淨利1,73.82億元，季增427.84％、季增達4.27倍，年增244.70％、年增達2.45倍，毛利率21.38％，每股稅後純益（EPS）為8.14元。

長榮第一季獲利大躍進，主要受到地緣政治的持續性影響，歐地線繞航好望角、加上巴拿馬運河水位等因素影響整體船隊調度與實質艙位供給，另一方面，受惠歐美經濟逐步復甦，貨載量亦同步增加，進而推升運價並帶動長榮第一季合併營收及獲利表現，稅後淨利亦較去年同期成約2.45倍及較前一季成長4.27倍。

長榮4月合併營收318.14億元、月增約6％、年增約42％，連續三個月營收維持在300億元之上，前四月合併營收1,204.52億元，年增約35％。由於5月運價、運量上揚及美國線換約等貢獻，長榮5月合併營收將有望往350億元邁進。

長榮運力排名全球第七大，新造船居前三名，未來四年的平均運力增長率達5％以上，從今（2024）年的175萬TEU，到2025年186萬TEU，2026年192萬TEU，2027年運力將達200萬TEU。

長榮除了造船進行汰舊換新外，配合新增運力及未來的航線規劃，投資碼頭及增加碼頭的設備，提升營運效率，新投資的有高雄七櫃、新加坡、埃及Abu Oir、歐洲鹿特丹、美西港口及巴拿馬Colon等。