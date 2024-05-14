董事長盛保熙表示，由於併購美國Upsher-Smith Laboratories（USL）已在4月1日正式成為集團成員，為保瑞集團在全球市場進軍成功奠定了另一個成長基石。接下來幾個季度，將重點進行美國市場銷售業務的整合，透過整合雙方現有的產品組合和研發項目，提升營運效率。

盛保熙說，USL的品牌學名藥渠道將為保瑞原有的市場銷售業務提供競爭優勢，同時分散傳統學名藥風險；為了加快資源整合並提升利潤效益，已將原定於今年第三季進行的產品和存貨整合提前至第二季，希望在提升營運效率的同時增強整體獲利能力。

保瑞表示，從產品市場比重來看，第一季美國市場銷售仍然占主要份額；儘管其胃食道逆流藥Dexlansoprazole DR Capsule因新廠家進入市場，導致價格調整，但市場影響已在3月份反映。而且該藥品出貨市佔仍居領先地位，後續也將持續強化產品組合，拓展營收來源。去年第三季併購的6個品牌新藥已帶來營收貢獻，今年第一季又有3個新學名藥產品上市，已達成全年6個以上新產品上市目標的50％。

另外，保瑞集團旗下的另一家台灣隱形冠軍—晨暉生技，本季成功進軍海外市場，與全球最大的發酵原料製造商Lesaffre樂斯福集團旗下的Gnosis by Lesaffre合作，共同推出了結合獨特活性成分的創新產品「MenaQ7 Metabolic」，瞄準全球市場超過20億美元的商機；保瑞聯邦和晨暉生技Q1合併營收佔全球市場銷售業務整體營收約15％。

至於集團旗下的景德製藥，開發的眼藥新藥第一季已收到美國FDA核發的藥證通知，預計將於年中進軍美國市場。這將是景德成立以來第一個為美國市場製造並出口的眼藥產品，將大幅提升保瑞集團在國際眼科用藥代工市場中的能見度，同時也為全球CDMO業務的增長帶來新的動力。