上月底高雄某國小校長涉嫌偷拍未成年女子私密畫面，引起不少家長恐慌，該名校長已被法院裁定羈押，教育局也火速解聘嚴辦，今天宣布與高雄市警局少年隊合作，啓動校園反偷拍偵測，保護學童安全。

教育局表示，為杜絕偷拍疑慮，維護校園安全，現已與警察局合作，針對本市行政區重點各級學校進行反偷拍偵測作業，除了警方人員，教育局校外會教官亦會參與，目前已陸續進行中，尚未發現任何異狀，將持續進行其他學校反偷拍監測，保護學童安全。

對於校園安全，教育局請各校針對校園周邊繪製危險熱點地圖並公告宣導，開學前1個月內完成校園安全環境檢測，檢視安全疑慮漏洞，同時落實校園安全工作，強化校園門禁管理與校園巡邏強度，定期巡視校園空間及廁所等空間。

針對偷拍事件，教育局也正研擬提供給各級學校反偷拍偵測設備，以利各校因應反偷拍，同時修訂各級學校校園安全維護計畫，增列反偷拍偵測到自主檢核表，責成學校每學期進行反偷拍偵測，多項措施確保校園安全。