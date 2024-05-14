台灣彩券公司今（14）日宣布端午加碼活動，總獎金達5億元。不過先前在春節期間發行的「2000萬超級紅包」刮刮樂即將在7月16日下市。台彩表示， 2000萬超級紅包的8個頭獎中，還有1張2000萬獎的刮刮樂尚未兌領。

刮刮樂頭獎獎金最高、還有機會把汽車刮回家的「2000萬超級紅包」，近年頭獎2000萬元逐年增加，2022年有5張，2023年有7張，今年（2024年）則是高達8張。

台彩總經理謝志宏表示，2000萬超級紅包的10個2獎目前已全數開出，但是頭獎2000萬元還有1個尚未領獎，頭獎刮刮樂可能尚未售出，也有可能是有人買了忘記對獎。

「2000萬超級紅包」刮刮樂共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車，以及1000個100萬元。

台彩表示，2000萬刮刮樂將於7月16日下市，最後兌獎期限為10月16日。如果過年期間有買刮刮樂的民眾，別忘了趕快翻出來對獎，並把握機會完成領獎，否則領獎期限一到就要充公。