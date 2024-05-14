民眾黨主席柯文哲因在台北市長任內，處理北士科、京華城、北市萬大魚果市場「3大案」，陸續遭民眾、台北市議員告發圖利罪，爭議不斷。國民黨台北市議員游淑慧質疑，為什麼出問題的都是柯親自決定核示的？如果柯不交辦京華城陳情信，京華城容積獎勵案未必能進都委會審查。音圖至今還標不出去。而魚果市場還要用粗暴的減項發包才標得出去。柯文哲不如去問問自己找的有牌估價或顧問公司，為什麼會搞成這樣？

「專業VS政治力，賴天賴地賴別人，嗆人白痴、嗆人不專業？」游淑慧今(14日)在臉書發文直言，一個八年市長沒能力說明質疑，只能靠罵的……其實最不專業就是柯文哲！拿公務員擋槍、拿都委會委員背責、拿估價公司說嘴……殊不知這幾個案子，都能用政治力操控。

「只要想想，為什麼出問題的都是柯文哲親自決定核示的？」游淑慧質疑，談談北士科權利金怪現象：大家有聽過，當公告地價、公告現值、實價登錄都三指標齊漲的情況下，地主（市府）標租的權利金卻越來越低，三高一低的怪現象嗎？如果柯不指示把保底三成規定拿掉，北士科權利金底價應該要翻倍。至於百億大禮包，都發局坦承，如果柯不交辦京華城陳情信，京華城容積獎勵案未必能進都委會審查。

游淑慧強調，最荒謬的是，柯的魚果市場和音圖也有找過專業顧問公司估價和設計，但音圖至今還標不出去。而魚果市場還要用粗暴的減項發包才標得出去，現在再追加40幾億，搞到189億。「柯文哲，不如去問問自己找的有牌估價或顧問公司，為什麼會搞成這樣？」

「想當年美河市在做權益分配的時候，原本委託了3家估價公司（北士科也是3家），結果被認為嚴重低估、影響了市府權益！」游淑慧提到，後來郝龍斌前市長找了5家不動產估價廠商與2家專業營建管理廠商，5+2對土地貢獻成本估價與建物貢獻成本重新進行鑑價，捷運局與北市府審查後，認為至少76億9800餘萬元。最後柯文哲與日勝生仲裁結果，又只拿回33億。

游淑慧指出，第一次美河市的權益分配：3家估價，被認為嚴重低估（北士科也是三家），第二次美河市權益分配，7家估價，但估出來仲裁結果沒有採納，柯文哲也沒有堅持。如果柯文哲這麼相信估價公司，當年他一手操弄的五大案，其實都經過三家估價公司！