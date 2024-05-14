民進黨嘉義市議員林煒軒今年1月遭人製造假車禍、藉機毆打，檢方至今共羈押4名涉案嫌犯，13日並傳喚被林煒軒指控可能是幕後藏鏡人的市議員，以被告身分到案說明，訊問已請回，14日檢方以案情還在調查中，未對外多做說明。

林煒軒今年1月28日上午與助理跑行程時，座車在嘉義市世賢路地下道時一輛自小客車追撞，林煒軒與助理下車查看時，遭39歲吳姓男子及23歲楊姓男子噴辣椒水、持甩棍毆打，警方獲報到場，將吳男、楊男帶回派出所，檢方當天向嘉義地方法院聲請羈押獲准，3月下旬因2嫌羈押將屆滿2個月，檢方向院方聲請延押獲准。

檢警偵辦過程中，發現林煒軒去年11月間在市議會會館附近，也曾被一名江姓男子以假車禍手法造成傷害，加上林煒軒自述去年11月車禍事件後，就有人提醒他小心，檢警因此鎖定江男，而江男疑接獲他人通報，一度躲起來，日前被逮，現羈押禁見中。

檢警又查出，江男去年11月間在玉山路徘徊時，多次與另一名郭姓男子聯繫，且郭男今年1月28日曾至嘉義高鐵站接吳男、楊男上車，後續前往市議會會館附近徘徊，讓檢警高度懷疑郭男犯罪嫌疑重大，郭男3月下旬到案後，也遭檢方聲請羈押禁見獲准。

至於林煒軒指控幕後教唆者就是某市議員，檢警調查，該名市議員與郭男、江男相識，昨才會被告身分傳喚市議員到案釐清案情，訊後請回，至於偵訊內容，檢方表示不便說明。

除了市議員和4名已收押嫌犯，檢警還查出另1名共犯林姓男子在逃，林男疑似負責從北部找打手南下教訓林煒軒，不過目前人可能已潛逃出境。