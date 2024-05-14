報稅季刺激消費，漢堡王推出全新超值優惠，5月15日華堡日特別加碼，除當日訂購華堡套餐可額外贈送一個原味華堡外，漢堡王會員還可獲得華堡買一送一優惠券，供消費者於5月22日至6月4日期間在官網兌換。此外，即日起至5月27日在漢堡王門市購買華堡安格斯雙人套餐，可享特價299元的超值優惠。每份套餐包括一個華堡和一個安格斯牛堡，再搭配兩份小薯條及兩杯中杯飲料，幫消費者度過難熬的稅季。

漢堡王表示，消費者可加入漢堡王會員並綁定LINE官方帳號，享受超值優惠。活動適用全門市，惟兒童樂園、機場及科技廠店不適用，詳情可洽餐廳。漢堡王並提醒，本活動贈品僅限原味華堡，華堡不得客製或更改口味。活動數量有限，實際以門市庫存售完為止。如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。

漢堡王表示，活動期間消費者只需到門市臨櫃、官網自取或自助點餐機購買指定套餐，即可享有299元的限時優惠。每份套餐包含一個華堡，可任選原味或辣味，和一個安格斯牛堡可任選花生、厚切或勁濃口味，再搭配兩份小薯條及兩杯中杯飲料。