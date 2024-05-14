順藥（6535）新任總經理葉聖文14日在法說會中表示，LT3001已執行的3個關鍵性二期臨床試驗中，授權夥伴上海醫藥集團負責的大陸地區臨床試驗收案速度超乎預期，目前收案人數已破8成，預計年中完成病患入組（Last Patient In, LPI），年底解盲時程如期。

另外，順藥主導的2個跨國性臨床試驗也計畫於2025年完成。

為拓展營運版圖，順藥也積極投注資源在新世代潛力療法上，除外泌體及異體細胞治療，近期更透過投資創新基因編輯技術公司引正基因（GenEditBio），跨足基因治療領域，探詢各種新興療法的可能性，而順藥已上市的長效止痛針劑LT1001至今取得六國藥證，仍繼續擴大授權推向利基市場以作為公司階段性穩定金流。

除了公布新藥進度外，順藥14日法說會也宣布，將辦理現金增資發行新股及通過新人事任命案，最大股東晟德集團指派代表人王素琦擔任董事長，總經理由臨床前研發處葉聖文博士出任，原董事長暨總經理林榮錦先生則為展開階段性任務暫時辭任。