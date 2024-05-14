澳洲一名以研究惡性皮膚癌黑色素瘤相關治療而聞名的權威醫師，去年6月確診腦癌「膠質母細胞瘤」（Glioblastoma）之後決定成為自身研究療法的第一號人體實驗者。醫師周二（14日）在社群媒體報喜訊稱，最近一次磁振造影（MRI）檢查結果顯示，腦部腫瘤仍無復發跡象，此事令他「再高興也不過了」。這項療法的研究論文正在接受審查。

綜合英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲病理學家史柯萊（Richard Scolyer）今年1月與腫瘤學家朗恩（Georgina Long）因黑色素瘤（melanoma）治療的重要突破而獲得「澳洲年度人物」頭銜。過去10年間，兩人合作研究以人體免疫系統攻擊癌細胞的免疫療法，在外科手術之前以免疫療法合併綜合藥物治療，可大幅改善全球黑色素瘤晚期患者的治療效果，如今這種惡疾的治癒率已從10%提升到50%。

史柯萊與朗恩的研究團隊也正利用黑色素瘤的研究成果治療史柯萊的腦癌「膠質母細胞瘤」（glioblastoma）亞型，希望能夠找出治癒的方法。膠質母細胞瘤是一種常見於成人的腦癌，病程快速，大多數患者存活時間不到1年。史柯萊去年成為第一個接種針對其腦癌特徵量身打造疫苗的受試者，這款疫苗能夠提升藥物偵測癌細胞的威力。

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn’t be happier!!!!!



Thank you to the fabulous team looking after me so well especially my wife Katie &… pic.twitter.com/WdqZKLDvge — Professor Richard Scolyer AO (@ProfRScolyerMIA) May 13, 2024

現年57歲的史柯萊去年確診後立刻自願成為其研究療法的受試者，他在術前12天接受合併免疫治療，之後開道切除腫瘤，再接受放療，並繼續接受免疫療法、注射量身打造的疫苗，上個月他表示，10種疫苗他接種了其中8種。

今年初開始，史柯萊接受為期好幾個月難熬的治療，處理癲癇發作、肝臟問題、肺炎等症狀，他也維持每天運動的習慣，通常是慢跑15公里。今年3月底檢查顯示他的腦瘤並未復發，他大為震撼，因為膠質母細胞瘤平均復發的時間是6個月。史柯萊周二坦言，最新一次腦部掃描是他罹癌以來最緊張的一次檢查，當他得知結果顯示腦瘤仍未復發，「我樂翻天，再高興也不過了」。他強調，這次掃描結果不代表他的腦癌已治癒，「但很高興得知沒有復發，我還有很多時間能與妻兒享受生活」。

史柯萊說，他覺得自己健康狀況更好了：「現在我處於多年來身體最好的時候。」他向家人與醫療團隊致謝，「我為共事的團隊感到驕傲，他們願意冒險走這條路。它帶來了一些希望，這也許會是值得正式研究的方向」。

史柯萊醫師日前接受澳洲廣播公司訪問。

這項試驗治療到目前為止的成果已令醫界大為振奮，史柯萊與朗恩的研究也許正處於重要的階段，可望有朝一日幫助全球每年約30萬罹患腦癌的患者。兩人此前曾表示這種療法治癒機率很低，但希望這項療法至少能延長史柯萊的餘命，期待儘速進入膠質母細胞瘤的臨床試驗階段。

研究團隊提報的論文正在接受審查，內容詳述史柯萊從治療初期以來的結果。朗恩強調，現階段距離開發可獲批准使用的療法還有很長的路要走，眼前要務是證明外科手術前使用這種結合免疫療法與藥物的治療方式能對大多數患者見效。國際杏壇治療膠質母細胞瘤權威醫師史杜普（Roger Stupp）日前表示，在史柯萊身上的初步實驗結果固然「令人振奮」，他更希望看到史柯萊在治療滿12個月甚至18個月之後仍未復發的成果，屆時再振奮也不遲。