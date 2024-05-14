陸軍司令部士官督導長林榮華上任未滿一個月，便投入「精進士官制度」，馬不停蹄的於5月份分別於本、外島各作戰區與防衛部，辦理7場巡迴座談，傾聽各單位士官心聲，瞭解士官體系所面臨的關鍵問題，最後，將由司令部整合作為後續精進方向的重要參考數據，他也表示「這是一個不容易的大工程，也是士官制度上重要的里程碑，我身為司令部士督長，這是我的責任」。

今(14)日陸軍司令部士官督導長林榮華前往第3作戰區，主持「強化士官職能、教育、經管作為」巡迴座談，司令部助理士官長、教準部、陸勤部士督長、各處（室）士官代表及作戰區旅級以上士督長共同與會；過程中，各級士督長紛紛就第一線實務工作所面對的問題提出建言，如在「作戰訓練」部分，建議簡併日常勤務，將時間投注於訓練任務；「人事經管」部分，認為應確立交織歷練及輪調機制，以充實士官職能；「薪資待遇」的部分，建議爭取專業專長的加給，使語言、資訊、運輸等專業人才長留久用，現場林士督長也即時針對問題答覆說明，互動氣氛相當熱絡。

林榮華感謝同仁們踴躍提出建言，強調這是全面提升士官職能的第一步，也是最重要的一步，未來將全力專注於戰訓本務，以因應新型態作戰需求，同時，將以長遠職涯規劃為首要考量，推動領導職、幕僚職的交織歷練，完善士官的職能發展，並盡力爭取更佳的待遇，積極留用願意為國效力的優秀人才。

林榮華強調，士官精進制度的成功，有賴所有士官同仁的參與，每個人的意見都相當寶貴，同時亦叮囑各級士督長，返回單位後，務必傾聽單位內基層士官的想法，匯集眾人之力量與智慧，共同為陸軍士官制度的長遠發展，開啟新頁，也表示「你們都是我的靠山，我有充分的熱情與信心與大家合作，共同發揮士官的核心價值」。