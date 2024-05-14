日本樂團RADWIMPS將於明（15日）晚在北流開唱，此次巡演邀請到因演唱動畫片《鈴芽之旅》主題曲備受矚目的21歲新創作女歌手十明擔任嘉賓，十明今（14日）受訪時，除了表示聽說台灣芒果很好吃，「想嚐嚐水果類的冰品跟甜點」，以及家人拜託她帶鳳梨酥回日本外，也透露自己喝到第一口台灣道地的珍珠奶茶時，感動到忍不住感嘆「這是真正的珍奶啊」，還因為吸太大口，差點被裡面的小芋圓噎到。

十明是從TikTok上發跡，她透露高中時就立志成為歌手，但卻一直沒有闖出名堂，還一度想說要不要放棄夢想，頻催眠自己「唱歌當興趣就好」，直到日本導演新海誠和RADWIMPS主唱野田洋次郎相中，演唱《鈴芽之旅》主題曲，才讓她重拾歌手夢，「原來在音樂世界有人需要我，好像找到了容身之處」，非常開心自己演唱的歌曲可以引起這麼大的迴響，「看到很多人稱讚我的聲音好聽」，才撫平她原本對於自己聲音的自卑感。

十明開心分享近期隨RADWIMPS跑巡演的心得。（圖／環球唱片提供）

如今跟著RADWIMPS跑世界巡迴，目前令她最印象最深刻的就是去中南美洲時，在當地吃到各種口味的墨西哥捲餅，「沒想到竟然有這麼多種」。日前到香港開唱時，看到祈求演出順利的拜拜供品中有整頭烤乳豬，也讓她嚇一跳，直呼：「我沒有這麼近距離看過。」而她也因大陸巡演，學會用中文自我介紹跟說「謝謝」，她在訪問中也詢問記者還能用什麼詞彙對台灣粉絲表達謝意，當場學了台語的「多蝦（多謝）」。

十明表示，雖然對於人生的目標依舊很徬徨，但相當珍惜這些得來不易的機會，「身邊朋友很羨慕我可以做自己喜歡的事，還可以去到不同的地方探索新世界」，目前還是大學生的她也打趣表示，現階段最大的煩惱就是沒辦法一直到學校上課，所以有些學分拿不到，「我要跟老師道歉」。追問是否能順利畢業，十明笑回：「應該可以。」

即將發行的新曲〈夜明けのあなたへ〉也作為電影《異國日記》的靈感歌曲，她說是自己看了多遍原作漫畫，去設想「何謂真正的溫柔」而寫下。最後，十明也不忘暖心鼓勵有夢想的年輕人不用著急，「我也曾放棄過夢想，所以大家也不需要操之過急，也不要因為自我設限或遇到不如意就放棄，自然就會看清自己想做什麼，一切都會有出路的。」