37歲蘇姓女子12日入住新北市中和區某汽車旅館，疑因生活壓力過大，今（14）日上午，蘇女飲酒後還拉K，再用房間內的枕頭悶死9歲女兒及6歲兒子。警方將蘇女帶回警局偵訊。案件會被發現，原因是蘇女的閨蜜徐女，察覺異狀前往關心，才發現這起命案。

據了解，蘇女為單親媽媽，在百貨公司擔任櫃姐，獨自扶養2名兒女，但姊弟倆的生父不是同一人。12日母親節晚間11時許，蘇帶著兒女搭計程車進入汽旅，辦理入住，期間有向徐女訴苦，13日徐女與老公帶著餐點，前來探望蘇女和孩子，當時孩子仍正常，過程中，徐女似乎發現蘇女言語上有些怪怪的。

據了解，蘇的兒女就讀中和區某國小及幼兒園，13日蘇女以要到南部2天，向校方請了2天事假，並完成請假程序。

今14日上午徐女再到汽旅送餐時，卻驚見蘇女竟悶殺自己的2名兒女，她的身旁還放有K他命及空啤酒罐，2人因此爆發爭吵，汽旅員工聽到吵架聲，立即報警。全案得以曝光。

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