俄羅斯官方媒體塔斯社報導，俄羅斯國防部主要人事局局長尤里•庫茲涅佐夫(Yuri Kuznetsov)被拘留。消息人士稱，中將因「刑事犯罪」被補，至於詳細案情，還需調查委員會後續偵辦。

報導稱，庫茲涅佐夫在2010年至2023年間，任職於俄羅斯武裝部隊第八總參謀部，負責處理國家機密有關的事務。

塔斯社的報導就僅止於此，從少量的描述來看，庫茲涅佐夫可能涉犯間諜罪，基本刑期在10年以上。

半島電視台報導，調查人員稱，這名人力資源主管，在房產中發現了價值 100 萬美元的盧布和外幣，以及金幣、手錶和奢侈品，隨後被捕。這起案件是第二位被捕的俄軍高級人員，先前是國防部副部長伊凡諾夫(Timur Ivanov)也因貪汙腐敗被補，因此兩人可能是相互勾結。

如此猜測是因為，庫茲佐佐夫的現職與人事有關，是最容易收受賄賂的職位；並且俄國的法律對於收受不當利益的刑責並不高，法院習慣以更重的罪名起訴。

庫茲涅佐夫中將被捕的消息，是俄羅斯國防部發生重大人事變動，也就是任職多年的國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)，而庫茲涅佐夫與伊凡諾夫都是紹伊古的重要部下。