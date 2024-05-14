前立法院祕書長林錫山被控以洩漏標案、綁標方式協助廠商取得立院採購案收賄，台灣高等法院裁定林錫山應執行有期徒刑13年8月，法務部矯正署9日核准假釋，經台灣高等法院裁准假釋中付保護管束，林錫山今天傍晚從明德外役監出獄。

林錫山被控收賄入監服刑，另案再判刑4年8月定讞。由於林錫山先前因10罪判刑13年確定，檢察官聲請11罪定執行刑，法院後來裁定執行13年8月。

判決指出，林錫山擔任立法院祕書長期間，主導立院多起電腦軟硬體設備招標案，2012年初找上網遠科技負責人李保承，向他表示「去年做得不錯喔，借我300萬可以吧？」李為取得其他標案，從2012年至2015年元月，分8次給林錫山回扣3950萬元。

林錫山為助網遠取得標案，透過立法院資訊處長陳露生、親信陳亮吟等人探詢網遠意見，量身打造標案，或以洩漏招標規格等綁標方式，助網遠取得立院24件資訊系統標案，總金額2億多元。