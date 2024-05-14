過去金控年報上都會揭露前十大股東，以中信金來說，過去前十大股東第一名也才持股不到4％，為何不見持股8.87％的辜仲諒？童政彰說明，年報要申報的前十大股東是指「單一法人、單一自然人」持股前十大才要揭露，此次辜仲諒所公告的8.87％其實不是單一個人，而是含「配偶、未成年子女、他人名義持有者」的股份。

至於辜仲諒是何時持股8.87％？童政彰指出，他無法透露個別公司狀況，但金管會對各家金控大股東持股狀況一直有掌握。金控大股東持股狀況本來就要依金控法規定來揭露、申報，當同一人或同一關係人單獨、共同合計持有金控有表決權股份超過5％時就要向金管會申報，持股逾5％時每增加1％就要申報，持股超過10％、25％、50％時都要向金管會申請核准，沒有個人持股上限。

童政彰指出，銀行局一直都掌握各金控大股東持股狀況，只是不會對外揭露，此次辜仲諒會揭露主要是因應證券交易法第43條之1第1項條文修正，大量取得公開發行公司股份申報及公告門檻從10％調降至5％，所以辜仲諒與配偶、未成年子女、其他投資控股公司等關係人持股逾5％因而要公告。

至於辜仲諒是否重返中信金，童政彰指出，對個案不評論，但金管會對於大股東適格性、金控負責人資格法規都有規定。

市場人士擔心，大股東持股公布後是否引發惡意併購可能性，童政彰指出，這是所有適用證交法的公司一體適用，主要是讓公發公司的資訊更透明，讓公司治理更有效率。

根據公告，辜仲諒及其關係人總計持股高達 17.84 億股，占中信金已發行股份總額 8.87％，若以14日收盤價 36.05 元來計算，持有總價值就高達 643 億元之多。

中信金將於 6 月 14 日召開股東常會，據2023年年報顯示，花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶以3.89％躍為中信金前十大股東第一名，而第二名為宜高投資持股2.38％、2022年年報上的第一大持股富邦人壽已落到第三名，而新壽掉出前十大股東榜外，國泰人壽則新進榜，持股1.37％。

其餘六大股東新制勞工退休金、中信銀受中信金員工福利儲蓄信託基金委員會信託財產專戶、中信銀受中信金暨其子公司員工持股信託專戶、台灣銀行、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶、銓緯投資股基本上沒太大變動，