台灣外送平台版圖大洗牌，市佔率最高的foodpanda被母公司Delivery Hero以逾300億新台幣出售，賣給競爭對手UberEats，震撼全台。儘管這項交易仍待公平會等主管機關核准，網友已經在想合併後的新平台要叫什麼？結果與國民黨前主席吳伯雄諧音的「吳柏熊」支持度高達40％。網友表示「以後看不到紅綠雙打了」、「又要引起漲價了」、「一家獨大的日子很慘」、「我覺得要立法禁止」、「台灣有公平交易法反壟斷」。

UberEats在台灣有「吳柏毅」的稱號，甚至跟不少人撞名；foodpanda除了熊貓，也有人稱呼「傅胖達」。兩家若合併，新平台如何命名？網友大玩諧音梗，「吳柏熊」支持度飆超高的名字，還跟國民黨前主席吳伯雄同音，引發熱議，「要找吳伯雄代言嗎」、「持國民黨證可享折扣」、「這樣會不會民進黨以後都不叫外送了」。《中時新聞網》在臉書辦投票，投「吳柏熊」的高達40％，呼聲最高則是46％的「Uber panda」。

粉專「高雄林小姐」今(14日)PO出一張網友用AI生成的圖片，只見一隻熊貓騎在foodpanda標準粉紅色系的機車上，身穿UberEats的綠色背心，機車後方的裝餐點箱也是綠色，上面已經出現網友設想的新名稱「Uber panda」，畫面可愛逗趣；還有「PPAP」的哏圖，引發不少網友迴響。

網友表示「怎麼改都無妨，希望客訴制度好一點就好…不要遇到有問題的外送員讓他逍遙法外」、「被Uber買了當然叫他的名字啊，跟熊貓沒半毛關係了」、「又要引起漲價了」、「一家獨大不是好事，我覺得要立法禁止」、「一家獨大的日子就很慘」、「台灣有公平交易法反壟斷，這時有新外送平台起來會備受保護吧？」、「U Pan Eats有便宜（不可能）」、「Upanda,吳胖達，改名不改姓」、「以後看不到紅綠雙打了」。