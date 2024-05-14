第15屆兩岸電影展即將登場，今（14日）公布即將前往四川雅安的台灣電影及出席主創名單，由816《BIG》打頭陣，還有《無言的山丘》、《還錢》、《愛是一把槍》、《小子》、《蘭陵40-演員實驗教室》、《壞男孩》以及特別放映的《周處除三害》。屆時導演朱延平、王童將帶領楊貴媚、范逸臣和《小子》中的2位功夫小子吳宗修、釋小願與大陸影迷相見歡，另外，魏德聖、王耿瑜、王鼎霖、游智涵、王毓琦等導演們以及金獎製片人李烈、葉如芬也將一同現身與大陸影人進行交流，分享創作故事。

由魏德聖導演執導的816《BIG》將作為今年兩岸電影展中台灣電影在雅安的開幕影片，導演魏德聖笑說其實自己跟兩岸電影展很有淵源，早在2009年第一屆時，就曾跟和李行導演、朱延平導演一起到大陸去為台片開拓市場，很開心能再度跟著很多台灣影人一起前進雅安交流，而跟魏德聖導演合作多年的范逸臣，也將一同隨行，范逸臣表示自己是帶著興奮的心情出發，希望能將這部正能量溫暖感人的電影帶給大家。

816《BIG》導演魏德聖將和男主角范逸臣一同前往四川安雅。（圖／兩岸電影展提供）

金馬影后楊貴媚這次和王童導演帶著《無言的山丘》數位修復版直呼開心，也回想起32年前拍片的回憶，她笑說記得當年在電影定裝時，導演一直覺得她太瘦了，所以自己也很苦惱怎樣才能變成那個能挑起礦坑木頭的強壯女人，後來他看到製景班一位胖胖的阿姨，導演突然靈感乍現跟服裝組說：「我就要貴媚像她。」之後便在戲服內放了假奶和一條毯子，「我常因此滿身大汗長痱子，服裝阿姨買了涼涼膏擦在我身上，結果拍戲時就像是洗三溫暖一樣，身體裡面是冰涼的，但衣服包裹著是悶熱的，那種感覺很難形容」。

第15屆兩岸電影展即將分別在5月27日至31日於四川雅安、6月28日至7月2日於桃園和台北舉行。桃園、台北放映部分，門票將於6月15日中午12點在ibon售票系統啟售，選片指南「兩岸電影沙龍」活動將於6月14日晚上7點在誠品書店松菸店3樓Forum舉行，今年將由資深電影工作者張士達、童一寧及影評人雀雀一同跟大家分享今年的參展大陸影片。