華為Mate 70 Pro

大陸華為手機中的旗艦Mate系列一直是大陸消費者關注重點，去年Mate 60上帶動一陣華為手機重回第一梯隊的風潮，對iPhone 15在中國市場銷售也造成不小的衝擊。預計於今年發布Mate 70據稱在主系統晶片與攝像頭都有大幅提升，業界盛傳將在9月前後正式發佈，向蘋果iPhone 16發起阻擊戰，屆時中國智慧手機市場將是一場火藥味十足的熱戰。

據《中關村在線》報導，近期有關華為Mate 70智慧手機的消息非常多，比如它將採用最新的麒麟晶片，攝像頭也是有多個提升等等，其性能將重回第一梯隊深受不少大陸消費者的期待。

從業界爆料的情況看，華為Mate 70的性能提升會非常顯著，已傳出的消息稱，華為新手機的新款麒麟晶片CPU調試情況很好，跑分有望突破110萬。另外，用戶可能會見證新一代鴻蒙操作系統（Harmony OS NEXT）的完整版本，這表明華為在系統方面可能會取得重大突破。

在新產品發布時機上，據業界最新爆料指出，華為Mate 70系列預計將在9月前後正式發佈，向蘋果iPhone 16發起阻擊，今年9月份將預期市場戰況將是火藥味十足。

此外值得注意的是，今年華為Mate 70系列的備貨量相比去年Mate 60系列將有顯著提升，預計增長幅度在40%至50%之間。這意味著相較於Mate 60系列的供應緊張情況，Mate 70系列的市場供應壓力將大為緩解。