金曲歌后A-Lin師妹琟娜Verna，年前推出首張EP《量子幹嘛糾纏》，EP更入圍第17屆FRESHMUSIC AWARDS「年度EP」獎，出道作品即受到肯定。她日前與家人陪伴媽媽吃母親節大餐，回家後也與貓女兒小花歡渡母親節，卻被公主脾氣的小花利爪，在胸口深劃出一道長達10公分以上的血痕，她當時忍劇痛還不敢鬆手，怕小花摔傷，事後看到濺血的事業線又深又長，哭笑不得，嘆被貓女兒「家暴」的自己，「過了一個闇黑母親節。」

琟娜Verna憶及事發當日情形，「會被小花發狂抓傷，是因為她不喜歡抱抱，但我真的很想跟她抱抱。」當時她從一個房間抱她到另一個房間，在移動過程中，小花因想掙脫，已經開始出手抓琟娜Verna，突然說時遲那時快，她感受到一股閃電般的電流劃破肌膚，發現自己脖子以下、靠近胸口的地方，被小花狠狠抓了一記。

琟娜Verna日前被愛貓利爪抓傷。（圖／谷優娛樂提供）

她當場受驚嚇尖叫出聲，她原本因反射動作手已鬆開，但怕突然放手小花會受傷，「為母則強」的琟娜Verna硬是迅速抱緊愛貓，「結果我忍痛直到把她放到床上，最後她停手的位置就在我的『溝』。」

琟娜Verna以首張EP《量子幹嘛糾纏》，一舉入圍第17屆FRESHMUSIC AWARDS大獎-「年度EP」獎，讓她辛苦有了代價，也彷彿稍稍吃了一顆定心丸，舞者出身的她感性發言：「一開始大家比較能從舞蹈認識我，所以一直都在自己的舒適圈，而決定開始音樂這條路，其實是很沒有安全感的，很感謝在音樂路上遇到這麼多前輩們的幫助，謝謝A-Lin姐看見了我，不斷鼓勵著我支持我創作人生首張EP。」