陳德修（脩）推出個人首張專輯《適者生存》，日前拍攝新歌〈失去你〉MV，請來樂天桃猿與臺北台新戰神啦啦隊的應援團團長Rina擔任女主角，難得演唱情歌的他，被導演要求抱抱Rina，他竟連連NG，處於感情空窗的陳德修笑說：「3年未近女色，貼身擁抱讓我超尷尬！」

陳德修將在15日推出個人首張專輯《適者生存》，新歌〈失去你〉MV同步首播，6月1日也將在三創舉行個唱，好事接踵而來，讓他開心直呼人生又再度動起來！

陳德修邀請Rina拍攝新歌〈失去你〉MV。（圖／陳德修工作室 提供）

他2005年自「東城衛」、「赤世代」等搖滾樂團團長兼吉他手出道，以戲劇《終極三國》飾演劉備一角備受注目，出道19年終於推出個人專輯，將成長歷程的酸甜，在音樂中真實告白。陳德修表示，新專輯的每首創作都是成長的痕跡，也是對人生的各階段回顧，期許新專輯是終結過往與邁向新階段的起點。

他日前拍攝新MV，邀請有最仙團長封號的「Rina」謝艾娜當女主角， Rin分享第一次與陳德修合作很開心，而過往都以自己拍MV為主，這次應邀演出陳德修MV，還有對手戲，感覺像拍戲，「終於見到《終極》劉備，陳德修很帥耶！」

陳德修拍攝新歌〈失去你〉MV。（圖／陳德修工作室 提供）

陳德修則表示，過往拍MV很少有女主角，而且他三年未近女色，MV的第一個鏡頭，就被導演要求與女生抱抱，當下整個傻眼連連NG，「後來試了幾次，讓我都懷疑自己的無感，感謝Rina貼心的讓我放下緊張，讓過往的戲魂終於回歸，得以順利拍攝完成！」此外，兩人拍攝當天都重感冒，兩個病號強顏歡笑搞浪漫，「我還因嚴重咳嗽到眼眶泛紅被導演誇讚很入戲」。

他表示這首歌曲是他對三年前的戀情，畫下最完美的句點，在錄音室演唱時，後悔歌詞對感情曝光太多，讓他不禁紅了眼眶，憶及分手那天的情景，心裡仍酸酸的，而聽到成品，每聽一次，心還是會痛一次！

他對愛仍不放棄，希望今年能脫單的願望能成真，他也將於6月1日在三創Clapper Studio 舉行個唱，他開心表示選在生日前夕開唱，目前已進入戰備狀態，有信心絕對讓大家驚艷，請大家拭目以待。