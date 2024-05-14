中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律，過去一支9秒的吐舌頭片段大爆紅，並在Youtube創下逾2.1億瀏覽數！13日她卻在IG的限動上哭訴名牌包失竊，讓她哀號「不像話！」而且重要證件一併遺失，甚至報警想要調閱監視器畫面卻碰上故障。目前最近進展曝光！
邊荷律在IG上寫下自己的心情，哭訴自己今年三月購入的灰色Dior名牌包遭竊，根據品牌官網顯示售價大約2萬1千元，她難過地發文表示：「這是才一年的新東西，有人幫我找回丟失的錢包時，我的錢包不見了，不像話……」，錢包裡包括的信用卡、身分證、汽車智能鑰匙等重要物品都遺失，讓她相當崩潰苦惱！
邊荷律先前也曬出報案及尋求幫助的對話紀錄，她表示請求調閱監視器畫面，只可惜對方回應：「監視器壞了！這是一個大問題，所以不能用，這是一個大問題，很抱歉幫不了妳」
正當邊荷律萬般沮喪的時候，卻收到意外的好消息，居然有人將她的錢包寄回公司，邊荷律也隨即在IG限動貼文：「我找到錢包了，有人在網上搜索我的身分證上的名字、並按了公司號碼，善良地生活下去的話，感覺會回來。太幸福了」
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