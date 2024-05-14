創作才女吳汶芳茹5年，近來宣布好消息接獲素食拌麵代言，竟然自闢開心農場種菜自給自足，體驗農婦添農家樂之餘更兼具「零碳」環保概念，還因為吃素重營養均衡關係，讓她搖身一變成自己的「營養師」平衡蔬食蛋白質，更意外讓她「輕盈順暢」，如此「一舉多得」讓吳汶芳樂得直呼，「吃素也能吃得很健康。」

在記者會上親自下廚給粉絲吃的她被問及廚藝如何，她尷尬笑說：「如果1到10分的話，我的廚藝應該只有5分。」她更自曝自己擅長的料理就是「煮水餃」，更自嘲：「煮水餃應該不算有什麼廚藝，我都會再加燙青菜，燙青菜這項目我就自打5分，但因為今天的乾拌麵實在太好吃而且料理又簡單，所以為我的廚藝加分不少，只好謝謝悅善廚再幫我加5分。」

吳汶芳更自曝曾下廚給先前的室友吃，結果得到的回應竟是「沉默不語」，她表示：「我先前有試過做精緻一點的料理給朋友吃，但大家的表情都是一致，而且都不說話。」信心遭受打擊的她更笑說：「從他們的反饋態度，我大概知道以後我煮的精緻料理只能自己食用。」