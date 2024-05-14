南韓女星宋智孝以模特兒身分出道，隨後參演多部戲劇逐漸受到關注，更因擔任綜藝節目《Running Man》班底，憑藉自然不造作性格擄獲大批粉絲，怎料，連續4年擔任藥妝品牌代言人的她，近日到馬來西亞出席活動，卻被網友驚見美貌崩壞，臉部暗沉浮腫，畫面曝光後網友都嚇傻。

宋智孝近日飛往馬來西亞出席品牌活動，高人氣的她一出場就被眾多粉絲包圍，粉絲們也紛紛拿出手機拍下遇見女神的一幕，不過，宋智孝留了一頭中長髮，瀏海長及雙眼，不確定是否為燈光問題，她顯得油光滿面，臉部暗沉浮腫，與過往女神形象似乎些落差。

崩壞畫面曝光後，立刻引來網友熱烈回應，「髮型師是不是剛畢業」、「臉怎麼怪怪的」、「為什麼腿很瘦臉很胖的感覺」、「這麼看確實胖了，雙下巴都有了」、「再次證明韓國空氣有酵母」、「只能說姐也是美過的」。

事實上，42歲的宋智孝2001年以雜誌模特兒出道，隨後出演多部熱門戲劇，包含《宮》、《老婆這週要出牆》、《來魔女食堂吧》等，2010年也加入主持《Running Man》，因率真性格受到觀眾喜愛，清新外型更為她帶來許多品牌代言。