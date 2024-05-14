面對中職執教最多勝的總教練率兵北上，樂天桃猿靠著陳晨威2分炮，搭配先發投手曾仁和7局無責失好投，以1比5擊敗台鋼雄鷹成功捍衛主場，也讓洪一中挑戰千勝里程碑要再等等。

桃猿先發投手曾仁和3日先發面對統一獅，僅投2局就狂失5分（4責失）吞下本季第2敗，今天再次先發面對雄鷹，7局投球中只有1個半局讓對手3上3下，但在壘上有人時都能及時回穩並靠守備幫忙化解危機。

最終曾仁和用102球投完7局，寫下本季單場新高，投出7次三振、1保送，被敲8支安打、失1分非責失，拿下本季首勝。

雄鷹先發投手陳柏清同樣用102球，6局沒有任何三振，投出2次四壞球保送，被敲10支安打包含1發2分炮，失4分（2責失）吞下本季第4敗（另有1勝）。

賽前生涯執教勝場數已來到999勝的洪一中，沒能在63歲生日這天達成千勝里程碑，明天兩軍繼續在桃園交手，雄鷹推出洋投哈瑪星先發，桃猿則是黃子鵬應戰。