準總統賴清德520將就職，今(14日)公布新任人事案，其中民進黨前副秘書長林飛帆確定候任國安會副秘書長。不少人開酸，當年的「林九萬」、後來的「林11萬」，將搖身一變成「林年薪300萬」，也有人稱「林20萬」。名嘴黃揚明則指出，次長級月薪大約18.6萬，不是外傳的部長級。

黃揚明提到，第16任總統副總統交接小組14日表示，現任總統府副秘書長張惇涵留任，前立委何志偉候任總統府副秘書長；總統府發言人由前三立主播郭雅慧，以及民進黨國際部主任李問接任；國史館館長由現任館長陳儀深留任。國安會諮詢委員方面，由傅棟成、黃曙光留任，現任總統府副秘書長黃重諺、前總統府副秘書長馬永成、中研院資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池候任諮委，至於現任國安會副秘書長徐斯儉、劉得金留任，前民進黨副秘書長林飛帆候任。

黃揚明強調，國安會副秘書長月薪不是部長級是次長級，約18萬6千。「溫馨！」

網友表示「可憐的高嘉瑜，說真話的都沒位子；每天造謠捧LP的位子坐不完。沒當過兵是要跟人家搞什麼國安？嘴砲嗎」、「林九萬、林土萬、林廿萬…」、「富貴要人幫，辦卡要辦對張」、「太陽花紅利唯一繼承人...不延攬，賴政府如何與太陽花連結？預期九萬兄此生官運亨通」。

PTT鄉民表示「立院能不能處理啊」、「升官發財請走此路」、「國安會副秘書長職務比照簡任14等」、「林二十萬」、「林干萬」、「他在DPP也沒聽過幹出啥大事，就一路高升」、「性騷處理不當還可以進國安會」、「林飛帆有沒有料，有種就出來地方選舉看看」、「到現在還不知道這人有什麼能力XD」、「一路靠黨庇護上位」、「難怪舔那麼用力」、「大腸花一堆北七被當墊腳石」、「選對的人，走對的路，升對的官」。