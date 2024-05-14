金曲樂團麋先生去年發行創作專輯《都是浪漫害的》引起廣大迴響，今年帶著巡迴演唱會與各城市歌迷見面，日前到上海場開唱，力邀「靈魂DIVA」家家合體，合唱與家家合作電影《一杯熱奶茶的等待》的主題曲〈閉上眼睛會想起的人〉，以及夯曲〈命運〉，聖皓狂喊家家唱歌真的超好聽，更笑說：「家家是跟我去唱KTV的朋友裡面，不敢跟她唱歌的人，唱歌真的好聽到很離譜！」

麋先生上海演唱會正好遇上母親節，團員們隔空對家人表達感謝與愛意，喆安找空檔與媽媽通話，沒想到讓媽媽受寵若驚，笑說喆安平常不講這樣的話，開玩笑要他「不要這麼虛偽」，讓團員都笑翻。聖皓也在社群上分享與阿嬤及外婆的合照祝賀，還大開玩笑說「露出長輩是流量密碼」，讓歌迷大讚長輩超可愛。

麋先生日前上海演唱會圓滿落幕。（圖／相信音樂提供）

麋先生巡迴演唱會正如火如荼與各城市歌迷們見面，預計於5月19日至北京舉辦演唱會，5月31日、6月1日連兩日台中，6月8日、9日在高雄開唱。家家也透露正在努力籌備新專輯，「主打歌曲已錄製完成，預計今年會跟大家見面。」