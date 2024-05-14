今天（14日）北部、宜蘭地區白天水氣偏多，不過傍晚乾空氣移入，雨勢有所趨緩，明天（15日）東北季風稍微減弱，且周四（16日）東北季風再度增強，周末各地大多為多雲到晴的天氣，下周水氣陸續增加，環境不穩定，劇烈天氣發生機率提高，提醒民眾外出隨身攜帶雨具。

中央氣象署資訊顯示，明天東北季風稍微減弱，夜晚清晨北台灣低溫約18度，其他地區在20度上下，局部地區受輻射冷卻影響可能會更冷，白天溫度迅速上升，北部、東半部約29度，中南部上看31度；降雨部分，水氣有所減少，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，僅東半部有局部降雨，午後西半部山區雖然有局部短暫雷陣雨，但整體降雨範圍小、也較短暫。

明（15日）起水氣減少，僅東半部降雨較明顯，下周有鋒面靠近，各地降雨機率都會增加。（圖／氣象署）

周四東北季風增強，北台灣低溫僅17度，西半部白天舒適溫暖、早晚涼，日夜溫差大，除東半部地區有零星短暫陣雨，其餘各地為多雲到晴的天氣；周五至下周日（17日至19日）東北季風逐漸減弱，環境轉為偏東風，各地氣溫回升，呈現多雲到晴的好天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨。

下周一、下周二（20日、21日）水氣增加，環境不穩定，東半部有局部短暫陣雨，北部、南部地區也有零星短暫陣雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨；下周三至下周五（22日至24日）有鋒面位於華南至台灣附近，各地降雨機率再上升，雷雨、強陣風等劇烈天氣發生機率也提高。