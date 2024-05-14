三能第一季合併營收4.30億元，營業利益0.46億元，稅前淨利0.54億元，本期淨利0.41億元，EPS為0.67元。三能集團主管表示，三能第一季在中國大陸及日本兩市場營收成長帶動下，三能第一季EPS為0.67元，年成長約31％，毛利率較去年同期增加1.05％而為38.73％，營業淨利率及稅後淨利率也同步成長，延續2023年營收及獲利雙雙成長的佳績。

三能集團指出，三能前四月合併營收6.14億元，年增7.23％，在整體台灣及中國大陸地區烘焙產業環境仍屬保守看待下，有營收成長的趨勢實屬不易。三能集團2024年積極在世界各地參加展會，3月中旬參加「2024年台北國際烘焙暨設備展」，展會中邀請吳寶春師傅、謝忠祐師傅、王鵬傑師傅等9位世界級烘焙師傅進行專業展演、互動教學。

三能集團指出，三能3月也以戶外用品新品牌「SANNENG OUTDOOR」，參加台北華中露營場舉辦的「2024 Viva La Campo 國際露營展」，藉由過去40多年的金屬製造、表面處理經驗，切入到露營所需相關的炊具、杯具、桌椅、燈具等商品，並以「從心出發到哪裡都是家」的品牌理念開創新市場，希望能在烘焙市場外拓展更多商機。

三能集團表示，三能4月先後參加新加坡舉辦的「2024 FHA FOOD ＆ BEVERAGE新加坡國際食品展」、日本東京舉辦的「2024年東京甜品烘焙展」、「2024年中國國際焙烤展」及「2024 FOOMA JAPAN東京食品機械及加工技術展」。

其中，上海舉辦的國際焙烤展，是中國大陸地區年度烘焙盛事，三能集團這次參展以「全球伴手禮」為主題，提供各式烘焙伴手禮所需要的器具搭配展出，以因應即將迎來蓬勃發展的旅遊風潮，同時在第一季度營收動能成長的中國大陸及日本兩市場，利用展會優勢，持續加強業務拓展，配合三能集團宗旨「提升亞洲烘焙技術，共同創建烘焙生態圈」，帶動亞洲市場的整體銷售動能。