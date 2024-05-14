民進黨主席賴清德今晚宴請黨籍立委，黨團幹事長吳思瑤會後轉述，如果用兩個字定調晚宴，就是「團結」，四個字就是「團結作戰」。未來就是我們反守為攻，攻守都要俱佳。對於未來行政立法運作做出幾個共識，要強化溝通，要更即時、靈活，新內閣成立後，必須攻守俱佳，而不是現在看守內閣期間只能採取防禦守勢，未來搭配新內閣，有新的政策，而且具備社會強大正當性的政策，要能夠研議、推動給國人，這也是進一步可以跟政黨合作的機會。

至於轉守為攻，立院不就更紛亂？吳思瑤表示，現在國民黨和民眾黨聯手抵制，重點是要有好的政策，柯文哲表達不必團進團出，在政策與法案上，若有強大社會正當性，就能促使在野黨合作。

吳思瑤受訪指出，今天整個餐會正如主席賴清德剛剛下來，「笑容滿面，吃了滿滿的大補丸、正能量」。

她說，今天是久違大家一起坐下來聊聊，行政立法同心，跟新的行政團隊一起坐下來交換意見，在場發言踴躍，賴清德發言兩次，第一次先致詞感謝大家從選舉到現在、新國會上路到現在100多天，看到大家的辛苦，也知道新生態處境非常險峻，當然在第一部分發言表達高度憂心，黨團同仁共同感受到，國會運作失靈、民主被沒收、境外勢力與在野黨一起推動親中法案、國安法案，還有很多錢坑法案、肉桶法案，是眼前必須拆解的難題。

她指出，第一階段互相交流打氣、吐苦水，但是第二階段黨團同仁踴躍發言，現在有五十一位強大的立委同仁作戰，搭配未來三十位新閣員，未來每個政策端出、每個互相合作的串連，作戰的能量會更越大，委員對於新內閣上路無限期待。

她說，委員的發言也反映現在在立法院面臨的困境，分享各個委員會面對的處境，終歸一句話，團結就能抵禦所有的困難，主席一再強調，越艱困越要團結，並一再告知，不要問黨、國家為我們做了什麼，我們要反芻自省，才能夠為熱愛的民進黨、台灣多做些什麼。

她說，一開始氣氛有點沈重，分享者段期間國會處於劣勢、表決都會輸，但是共識：表決會輸，論述一定要贏，對於民心的反應，一定要爭取民意的堅定意志，絕對不能輸。

她說，下半場大家充滿無限加油與鼓勵，這樣的溝通非常好，未來行政立法互動越來越多，也會與新任部會首長合作，大家也提到，未來新內閣只有五位是老手，八成以上是新人，要快速協助部會新任首長，趕快站穩腳步，端出好的政策，立法院就交給黨團，端出政策爭取人民更大支持，透過好政策，可以擴大朝野合作，這個責任就交給行政院。這個重責大任就是行政院擁有發球權。未來就是我們反守為攻，攻守都要俱佳。

她也說，今天完全沒有提到國情報告，大多聚焦親中的國安法案，站在國家利益一定要全力反制。另外，錢坑法案不只有違憲之虞。更可能造成國家財政難以負荷，在論述上也要獲得社會支持。第三，越來越多肉桶法案，個個委員對於所屬的所在地或對於團體利多法案，但可能會犧牲、排擠國家資源配置。

她說，因此賴清德提到，因應這些國安、錢坑及肉桶法案。都要在論述面爭取各界更大支持。總召柯建銘說，違憲法案會爭取憲法法庭釋憲，但那是最後一關，法案沒有在立法院終極表決通過前，「我們的論述，每場戰役都要發揮百分之百的戰力」，「相爭不能輸」，表決雖然會輸，但論述要贏。民進黨大家都是辯才無礙，能夠有政策論述基礎，有道理的事要說大聲，讓更多台灣人民，站在民主進步黨正向改革的正向力量一方。

她強調，今天主賓是總統跟黨團， 賴清德是站在黨主席的身份勉勵，並尋求突圍，希望大家捍衛黨的價值。民進黨始終要把民主放在心中價值最高的位置。柯建銘除了清楚報告哪些法案可能進入表決的期程，違憲部分都會聲請釋憲，強調表決是最後一關。在表決前可以論述的場域，都要扮演最大發聲器及功能。卓榮泰是陪賓，表達行政部門一定全力以赴，請黨團同仁協力新內閣，讓新部會首長面臨立法院新生態，也會快速就定位，儘速端出各項政策，有更多政黨訴求能夠跟社會溝通對話。