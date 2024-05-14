台南市健康路二段與仁南街口，今(14)下午2時15分許，有天然氣工程正在施工，不料，遭到1名女駕駛開著轎跑瑪莎拉蒂，不明原因撞進施工現場，不僅圍著施工現場的三角錐與交通連桿遭撞倒外，該輛瑪莎拉蒂的一側車身也陷入施工的坑洞中無法動彈，現場也造成1名監工人員擦挫傷，所幸無大礙，現場也未發生天然下外洩情況，而這此車禍肇事原因與相關責任有待警方調查釐清。

一名網友在臉書社團「台南大小事」發文，並上傳1張照片，照片中有輛藍色的瑪莎拉蒂轎跑一邊車身側傾陷入坑洞中，而原本用三角錐與交通連桿圍起來的工地，也被這輛瑪莎拉蒂給撞倒；對此，原PO也貼文寫下「真的是眼淚在滴」，而其他網友也表示，「天坑真會選車」、「有得賠了」、「應該又是全民買單了」，不過另外有網友也表示「她沒有在看，直接朝著施工地撞過去，還撞到施工工人」、「經過看到切口是齊的不像天坑，應該是沒注意路況」、「原來是三寶沒看前面」。

據悉，有目擊者表示，瑪莎拉蒂女駕駛疑似未注意車前狀況，直接朝正在進行天然氣工程施工的工地直衝過去，並造成現場1名監工遭撞受擦挫傷，幸無大礙，也無天然氣外洩狀況。

對此，警方表示，該輛自小客車駕駛沿健康路東往西行駛，行經該路口時，不明原因衝撞正在進行天然氣工程施工的現場，導致現場1名監工人員受到擦挫傷幸無大礙，而現場也無天然氣外洩問題，詳細肇事原因與相關責任，有待警方調查釐清。